Après France Bleu Picardie et le bar gay friendly "Le Red And White", l'espace Dewailly a à son tour été dégradé par un tag homophobe. C'est là que se trouve le siège de l'association de lutte pour les droits des LGBT+ "Flash our True Colors".

Un nouveau tag homophobe sur une façade à Amiens. Cette fois sur celle de l'espace Dewailly, où se situe le siège de l'association de lutte pour les droits des LGBT+ "Flash our True Colors." L'association a publié une photo du tag, non seulement homophobe mais aussi menaçant, sur sa page facebook et assure avoir porté plainte. "Nous continuons notre lutte contre la discrimination avec détermination" écrit l'association.

Le week-end dernier, les façades de France Bleu Picardie et du bar gay friendly Le red and white avaient également été visées. Des plaintes ont là aussi été déposées.

Suite à ces tags, les associations Flash our True Colors, SOS homophobie et Les bavardes appellent à un rassemblement contre les LGBTQIphobies mardi 30 novembre à 18h sur la place de l'hôtel de ville à Amiens. "Le message principal de ce rassemblement est que cette haine est intolérable, qu'elle ne nous atteint pas et qu'elle nous unit encore plus !" écrivent les associations.