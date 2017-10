Un nouveau "Technicentre" inauguré à Sassenage, pour mieux réparer les Métrovélos jaunes de l'agglomération grenobloise

C'est comme un hôpital flambant neuf pour les 7000 Métrovélos en circulation dans l'agglomération grenobloise : on a inauguré ce lundi à Sassenage un "Technicentre" de 1400 mètres carrés dans une ancienne halle où seront réparés et stockés les deux-roues avant leur remise en circulation.

Un espace de stockage pour les vélos qui attendent d'être réparés ou remis en circulation © Radio France - Véronique Saviuc

En plus de la halle qui abrite les Métrovélos en attente de réparation ou de remise en circulation., un nouveau bâtiment fermé a été construit pour les ateliers de maintenance (10 000 réparations pour l'année 2016).

10 000 interventions par an sur les Métrovélos, avec une durée moyenne de 45 minutes © Radio France - Véronique Saviuc

L'investissement d'un million d'euros, financé à part égale par la Région et la Métropole, va permettre d'économiser le cot de la location des bâtiments utilisés auparavant, et d'accompagner l'essor du vélo dans l'agglomération (il représente 15 % des déplacements domicile-travail, chiffre en augmentation de 31 % entre 2009 et 2016).

il y avait 700 Métrovélos "basiques" au démarrage du service, il y a 13 ans. Il y en a 7000 aujourd'hui, des grands, des petits, des pliants, des "cargos" et même, c'est tout nouveau, 2 tricycles pour les personnes âgées !!

Un vélo cargo pour transporter des gros objets © Radio France - Véronique Saviuc

Avec 7000 vélos jaunes, Métrovélo est le premier service de location de vélo de province en nombre de vélos. L'objectif est de 9000 en 2020.