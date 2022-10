Un troisième témoignage sur l'EHPAD Aurélia de Roanne : "Papa a fini dans un mouroir et une prison"

"Dès le début, c'était l'enfer." Voilà ce que Marcelle retient des cinq ans qu'a passé son papa dans l'EHPAD Aurélia de Roanne. Après les deux plaintes accusant la maison de retraite de maltraitance et d'homicide involontaire révélées le mardi 11 octobre, la Roannaise envisage de saisir la justice à son tour. Elle témoigne pour France Bleu Saint-Étienne Loire.

"Il était souillé d'urine, jusqu'aux pantoufles et aux chaussettes." Marcelle, fille d'un ancien résident d'Aurélia

Des éléments du récit de Marcelle font écho à ce que racontent les deux premières familles. Elle aussi a vu le corps de son père, qui avait 92 ans quand il a été admis à l'EHPAD Aurélia en 2014, se couvrir de bleus. "Il était toujours couvert d'hématomes. Sur les bras. Sur les avant-bras. Sur les jambes. Je ne sais pas comment il a fait, lui qui ne pouvait plus marcher."

Plusieurs points communs entre les témoignages

Ce n'est pas le seul point commun entre les témoignages. L'une des plaignantes dénonçait l'hygiène, les toilettes expéditives. Marcelle aussi. "Il était souillé d'urine, jusqu'aux pantoufles et aux chaussettes. On montait voir la cadre, pour lui faire voir, elle était gentille mais elle faisait l'autruche." Et comme dans les deux premiers cas, les sollicitations répétées de Marcelle et ses proches aux encadrants donnent lieu, selon leurs récits, à la même réponse. "Si vous n'êtes pas content, vous pouvez le reprendre et aller ailleurs." Elle ne s'est pas encore décidée à porter plainte, mais elle y réfléchit. "Pour moi c'était de la maltraitance. [...] Papa a fini dans un mouroir et une prison."

La CGT avait alerté sur les risques de mauvaise prise en charge des patients

Ces récits n'étonnent malheureusement pas la CGT des hospitaliers de Roanne. "__Est-ce que c'est normal qu'il y ait un agent de service et une infirmière la nuit pour 80 résidents? Voilà des années qu'on alerte sur les problématiques d'effectifs, notamment dans les EHPAD, notamment sur Aurélia, et là on arrive peut-être à des dérives. C'est déplorable." s'indigne Chrystelle Coste, la secrétaire générale du syndicat à l'hôpital de Roanne.

Pas plus tard que le 15 septembre, la CGT envoyait un signalement au Procureur de la République pour alerter sur le manque de personnel et de matériel dans l'ensemble des services du centre hospitalier de Roanne, dont dépend l'EHPAD Aurélia. Parmi les risques craints par le syndicat : "Mise en danger des patients par manque de personnel pour assurer la sécurité des soins."

Aucun commentaire de la direction

Face à ce nouveau témoignage, la direction de l'hôpital qui gère l'EHPAD ne souhaite toujours pas faire de commentaire. Dans un communiqué de presse envoyé mercredi 12 octobre aux médias, le Centre Hospitalier de Roanne "renouvelle sa disponibilité aux proches des résidents décédés et reste à leur disposition pour renouveler une démarche de médiation s’ils le souhaitent." L'hôpital regrette également que ces révélations "se traduisent par des comportements inadaptés à l’encontre des équipes soignantes de l’EHPAD et invitent ceux qui s’y livrent à y mettre fin."