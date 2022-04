Un nouveau témoignage sur le crash de la caravelle Ajaccio-Nice

"Caravelle Ajaccio-Nice: un crash secret-défense? ", c'est le titre du documentaire diffusé ce lundi 18 avril sur France 2. Le 11 septembre 1968 , la caravelle a sombré au large du cap d'Antibes lors d'un vol entre Ajaccio et Nice. 95 personnes sont mortes. Officiellement, c'est un incendie à l'arrière de l'appareil qui est à l'origine de ce crash, mais le témoignage d'un marin du Suffren et les zones d'ombres qui subsistent dans cet affaire viennent jeter le trouble. C'est ce qu'explique la journaliste Alexandra Colineau dans le documentaire présenté par Fabrice Drouelle.

Alexandra Colineau, comment en êtes vous arrivé là? Vous avez tout repris depuis le début?

Absolument. C'est un sujet qu'on m'a proposé, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas l'histoire de cet accident pour être tout à fait honnête. J'ai donc repris toute l'enquête depuis le début, comme si je faisais moi même l'enquête sur les causes de l'accident pour déterminer techniquement ce qui a pu se passer. Et puis, c'est aussi pour explorer cette thèse du missile, qui avait été écartée effectivement parce que l'armée avait dit qu'il ne s'était rien passé ce jour là. Ma mission a notamment consisté à retrouver des documents et des témoignages.

Vous avez donc eu accès aux documents et aux archives déclassifiés par Emmanuel Macron?

Oui puisqu'il y a désormais une loi qui a été votée et qui permet d'accéder à ces archives sans sans restrictions. Un peu comme dans un polar, j'ai demandé une liste de documents, parce qu'il n'existe pas de dossier Caravelle dans les archives de l'armée. Et en fait, à chaque fois que j'ouvrais un carton, j'espérais trouver vraiment un élément sur cette histoire de missiles et sur ce qui s'était passé. Mais il existe peu de documents sur ce que faisait l'armée, notamment la Marine nationale ce jour-là.

En fait il y a deux endroits d'où pouvaient être tiré un missile : l'île du Levant, au large de Hyères, et une frégate qui s'appelle le Suffren. En ce qui concerne ce navire, j'ai eu accès au journal de bord, qui répertorie tout ce qui se passe jour par jour, heure par heure. Ce journal de bord montre qu'à priori il n'y a rien eu ce 11 septembre 1968.

Mais en revanche, vous avez un témoignage fort. C'est celui de ce marin qui était à l'époque à bord de la frégate?

Exactement. En fait, on ne s'est pas contenté d'aller chercher les archives dans les dossiers. Dans les archives de l'armée, on a cherché tous les militaires qui étaient encore vivants et qui étaient dans cette zone. Le 11 septembre 1968, ils étaient nombreux à bord du Suffren. 350 hommes se trouvaient aussi sur l'île du Levant. On les a cherché sur des forums d'anciens militaires, sur Facebook, sur Copains d'avant, etc. Et on les appelait les uns après les autres. La plupart n'ont pas voulu nous répondre. D'autres ne se souvenaient plus de ce qui s'était passé. Sauf un qui nous a dit qu'il se rappelle très bien de ce jour-là. Il m'a dit : "il y avait un effet de missile, on a tiré un missile et un quart d'heure après, on nous a averti. On nous a alerté d'un accident ou d'un crash et on nous a dit que la frégate serait déportée sur le lieu du crash." Le marin ne confirme pas qu'il y a un lien direct, mais assure qu'il y a eu un tir de missile et que quelques minutes plus tard on les a averti d'un accident aérien.

Ce témoignage peut-il servir de preuve?

Alors juridiquement non. C'est un témoignage parmi d'autres, c'est à dire qu'il y a une règle en justice. Un témoignage ne vaut rien. Il faut qu'il soit corroboré par un deuxième témoignage au minimum et des preuves. Et c'est tout le problème, c'est à dire que des preuves, il y en a plus. C'est tout le sujet. Alors pourquoi il n'y a plus de preuves? J'aurais aimé poser la question à la ministre et j'ai eu une fin de non-recevoir.