Un nouvel accident de la route : deux jeunes de 21 ans sont morts cette nuit

Un nouvel accident mortel ce mardi 15 décembre au matin sur la nationale 86 à Saint-Nazaire dans le Gard a fait deux morts et un blessé grave.

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus pour un accident de la circulation routière, ce mercredi 15 décembr,e à 4h30 du matin à hauteur de Saint Nazaire entre Bagnols-sur-Ceze et Pont-Saint -Esprit.

Deux morts et un blessé

Deux hommes de 21 ans sont malheureusement décédés dans l'accident et un 3ème homme de 20 ans a été grièvement blessé. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers accompagnés par le SMUR et transporté vers le Centre Hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.

Un drame de plus qui s'ajoute donc à une longue liste, lundi déjà deux jeunes de 15 et 18 ans sont morts à Arles, deux autres de 15 et 16 ans ont été gravement blessés.