Un nouvel accident de la route mortel dans l'Yonne

Auxerre, France

Lundi soir vers 21 heures à Gurgy, rue de l'Île-Chamond, un automobiliste seul en cause, a heurté violemment un muret. Le passager avant du véhicule, âgé de 55 ans, en arrêt cardio-respiratoire, n'a pas pu être réanimé par les secours.

Il roulait alcoolisé et sans permis

Le conducteur du véhicule a dû être désincarcéré de la voiture. Il a été transporté dans un état grave, au centre hospitalier d'Auxerre puis transféré sur un hôpital parisien. Le conducteur avait consommé de l'alcool et n'était plus titulaire du permis de conduire.

Trois jeunes blessés près de Chablis

Une heure avant, dans la même soirée, trois jeunes âgés de 19 à 21 ans ont été blessés dans une sortie de route sur la D 131 à la chapelle Vaupelteigne près de Chablis .

En 2018, 36 personnes sont mortes sur les routes du département, 292 ont été blessées, et les chiffres de 2019 ne sont pas meilleurs. On dénombre déjà 28 morts depuis le début de l'année. Pour sensibiliser les automobilistes aux dangers de la route, la préfecture a installé des carcasses de voitures véritablement accidentées sur deux ronds-point, à Charmoy et Villefargeau.