Un nouvel appel à témoins lancé pour retrouver le compagnon de la femme de 34 ans tuée à Longpré-lès-Amiens

Le procureur d'Amiens lance un nouvel appel à témoins ce samedi 15 mai pour retrouver Gwénael W., le compagnon de Claire M., la jeune femme de 34 ans tuée dimanche dernier au domicile de son petit ami, à Longpré-lès-Amiens.

Dans ce nouvel avis de recherche, on apprend que le principal suspect dans le meurtre de la jeune femme a pris la fuite à bord d'un fourgon Mercedes bleu, modèle "Citan", dont la plaque d'immatriculation est le DZ-246-NE.

Gwénael W. a pris la fuite à bord d'un fourgon Mercedes Citan bleu. - Procureur d'Amiens

Nombreux tatouages sur tout le corps

Le procureur donne par ailleurs une description physique plus précise de Gwénael W.. On lit dans le communiqué que le principal suspect porte notamment de nombreux tatouages sur le torse, le dos, les bras, les jambes et les chevilles. Pour rappel, le principal suspect, âgé de 39 ans, a des cheveux roux et des yeux bleus, "mais il est susceptible d'avoir modifié son apparence. Le suspect avait l'habitude de teindre ses cheveux et sa barbe en brun et à modifier la taille de celle-ci".

Le communiqué rappelle que "cet individu étant susceptible d'être dangereux, aucune intervention directe ne doit être tentée par un témoin". En cas d'informations, il faut appeler le 03 20 30 37 25 ou le 17.