Caudebec-en-Caux, France

"En Somalie, je n'ai jamais été en soirée car c'est interdit". Saïd, l'un des trois Somaliens arrivés samedi chez Jeanine, va enfin pouvoir célébrer la nouvelle année 2018 comme il se doit à Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime) grâce au soutien de plusieurs voisines. L'une les héberge, l'autre les invite à sa soirée du Jour de l'an.

Dégustation d'escargots et jeux de mime

C'est Charlotte qui reçoit. La jeune comédienne de 31 ans habite Caudebec-en-Caux pour son travail. Elle a eu l'idée il y a peu, lorsqu'elle a su que Jeanine, sa voisine et propriétaire de la maison d'hôte "A Livre Ouvert" offrait à la dernière minute l'une de ses quatre chambres aux jeunes migrants pour le week-end de la Saint-Sylvestre.

Saïd, Hamza et Abdelrahman avec Polly, leur accompagnatrice de l'association d'aide aux migrants des Hauts-de-Rouen © Radio France - Victoria Koussa

"Je vais leur faire goûter des escargots, de la bière, et même du cidre de Noël du Pays de Caux", énumère la jeune femme discrète, mais ravie d'accueillir ses invités de dernière minute Saïd, Hamza et Abdelrahman, avant d'ajouter : "et puis comme ils aiment Michael Jackson, ça me va très bien (...) avec mes enceintes, ça va envoyer, on va bien danser !"

"C'est un nouveau chapitre"

Quand certains prévoient de bonnes résolutions pour janvier 2018, d'autres y voient une année pleine d'espoir. "J'aimerais faire le métier de mes rêves, docteur à l'hôpital", explique Abdelrhaman, 29 ans et étudiant en médecine brillant lorsqu'il était en Somalie. Saïd, 24 ans, et Hamza, 21 ans, espèrent eux pouvoir faire venir leur femme restée au pays.

Les trois jeunes hommes disent avoir fuit la Somalie à cause de la pression des terroristes qui interdisent aux habitants de se retrouver pour les fêtes et même d'écouter de la musique.

"J'ai risqué ma vie pour sortir du pays, puis en Libye, pendant la traversée de la mer Méditerranée, puis des mois dans un camps de rétention à Malte pour vivre libre", raconte Saïd. "Pour nous, Rouen et l'accueil à Caudebec, c'est un nouveau chapitre", complète Abdelrhaman.