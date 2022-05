Un nouvel excès de vitesse délirant sur les routes de l'Indre

Ce n'est pas faute d'avoir prévenu sur les réseaux sociaux. La gendarmerie de l'Indre organisait une opération de contrôle sur la D943 entre Châteauroux et Chatillon-sur-Indre, lundi soir. Ils ont quand même attrapé un automobiliste en très grand excès de vitesse : 144km/h sur une portion limitée à 80. Son permis de conduire lui a été immédiatement retiré. Et il devra prochainement s'expliquer devant la justice.

Le bilan de la sécurité routière est inquiétant dans l'Indre et dans le Cher. 18 personnes tuées et de plus en plus d'accidents depuis le début de l'année 2022.