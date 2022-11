Un nouvel immeuble évacué rue Esquermoise dans le Vieux-Lille

Ca commence à ressembler à une épidémie à Lille. Une partie de la rue Esquermoise au coeur du Vieux-Lille a été évacuée ce mardi midi. Une "fissure dans une cave" et une fuite de gaz ont été détectées selon les pompiers ; par précaution et en attendant l'expertise du service Sauvetage et Déblaiement, et l'intervention de GRDF, l'immeuble qui héberge l'enseigne Boulanger a été interdit au public. Plusieurs bâtiments voisins ont aussi été évacués.

ⓘ Publicité

Dans la rue Lepelletier, les habitants et commerçants ont pu regagner leurs immeubles après la mise en sécurité de ce lundi. Des travaux vont être effectués au numéro 30, celui de l'Orange Bleue qui reste fermé.