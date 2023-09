Un nouvel incendie au centre de rétention administratif de Nîmes

Les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus pour un feu au centre de rétention administratif de Nîmes (Gard). Il s'est déclaré au 1 er étage aux alentours de 2h30 (dimanche). Rapidement sur place les secours sont confrontés à des locaux complètement enfumés à l'intérieure d'un bâtiment.

D'importants moyens déployés

Un détachement composé de deux fourgons pompes incendie, une échelle, deux ambulances, une équipe médicale et trois véhicules de commandement ce sont rendus sur place . Des sapeurs-pompiers de Nîmes, Nîmes St Césaire et Marguerite pour un incendie qui s'est limité au premier étage, 9 véhicules et 25 soldats du feu qui ont dû lutter 3 heures.

Une ventilation des locaux a été nécessaire pour désenfumer le CRA de Nîmes. Les retenus, au nombre de 75, ont été confinées dans une autre aile du bâtiment durant les opérations pour circonscrire cet incendie qui n'a fait aucun blessé.