Un nouvel incendie dans la forêt de la Double en Dordogne mobilise "d'importants moyens"

C'est un élu qui a aperçu les épaisses fumées en passant en voiture dans les environs, et a alerté une colonne de pompiers qui se trouvait sur le feu de La Roche Chalais à quelques kilomètres de là. Un nouvel incendie s'est déclaré en forêt de la Double ce lundi 8 août en début de soirée, cette fois à Parcoul-Chenaud. Une dizaine d'hectares avaient brûlé peu avant 23 heures selon les pompiers.

Une centaine de pompiers devaient lutter toute la nuit

Selon la préfecture en fin de soirée, le feu était "contenu" dans un périmètre mais pas "fixé". Ce qui signifie que les flammes n'avaient pas baissé en intensité. Les pompiers prévoyaient de mobiliser une centaine de sapeurs toute la nuit. Une trentaine de camions de lutte contre l'incendie étaient sur place, notamment une colonne venue de Loire-Atlantique et d'Ille-et-Vilaine, ainsi que des pompiers de Charente-Maritime.

Selon le maire de la commune Jean-Jacques Gendreau, le feu a pris près du lieu-dit Lamaure, un hameau de plusieurs maisons. La zone est située à la lisière du massif de la Double. Deux Canadairs et un hélicoptère bombardier d'eau ont largué 16 fois des charges d'eau, principalement pour protéger les habitations. Les pompiers déjà mobilisés à La Roche Chalais sur un premier incendie dans la nuit de dimanche à lundi ont pu intervenir très rapidement en renfort.

Les changements de vents compliquent la tâche des pompiers

Selon la préfecture, un seul départ de feu a été identifié dans un bois. Un pré situé 500 mètres plus loin s'est également embrasé, il pourrait s'agir d'une saute de feu, c'est à dire que le vent a porté des braises jusqu'à ce champ très sec. Les changements de vents ont compliqué la tâche des pompiers, faisant changer la direction des flammes et des fumées.

La commune voisine de La Roche Chalais et Eygurande a été le théâtre depuis dimanche soir du plus gros incendie de l'année en Dordogne. Plus de 90 hectares sont partis en fumée, mobilisant jusqu'à 230 pompiers sur place avec des renforts venus des départements voisins et de toute la France.

