Un nouvel incendie en pleine nuit dans la Double en Dordogne

C'est un témoin qui a prévenu les pompiers. Alors qu'il partait au travail ce vendredi, il a aperçu des lumières au loin, vers 2h du matin. Un feu a pris en bordure d'un chemin, au milieu d'une forêt de pins, au lieu-dit Grands Champs à La Roche Chalais.

Au total, entre 8 et 10.000 mètres carrés ont brûlé. Le feu était circonscrit vers 4h du matin, mais les pompiers sont de nouveau sur place ce matin vers 8h, à cause d'une reprise, probablement à cause d'un coup de vent selon les gendarmes.

L'origine de l'incendie n'est pas connue selon les gendarmes.