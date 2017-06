Un obus découvert dans la déchetterie de Châteauroux

Un obus a été découvert jeudi après-midi dans une benne de la déchetterie des Sablons à Châteauroux. La site a été évacué puis fermé.

A Châteauroux , la déchetterie des Sablons a été évacuée et fermée jusqu'à vendredi matin. Deux agents, qui travaillent dans la "recyclerie" ou l'on dépose la ferraille , l'électroménager ou encore les petits appareils électriques, ont eu la désagréable surprise de sortir d'une benne un obus. L'engin rouillé mesurerait une trentaine de centimètres. Les agents l'ont tout de suite mis en sécurité et ont fermé le local pour qu'il n'y ait plus aucune manipulation, ni risque pour les employés.

Ils étaient sept agent sur le site ce jeudi à travailler lorsque l'obus a été découvert. L'un d'eux confie " que c'est inadmissible de mettre ainsi des vies en danger, et que malheureusement les usagers ne respectent pas les règles élémentaires de bon sens , ni les règles de tri". Une équipe de déminage de la sécurité civile de la Rochelle doit arriver d'ici deux à trois jours. D'ici là les habitants peuvent revenir déposer leur déchets en toute sérénité. La déchetterie rouvre ses portes vendredi dès 9 h .