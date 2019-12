Un octogénaire, armé de deux couteaux, maîtrisé au flash-ball dans un bureau de poste

Un homme de 82 ans, armé de deux couteaux, a menacé employés et clients dans un bureau de poste de Grenoble ce jeudi.

Grenoble, France

Un homme de 82 ans, armé de deux couteaux, a menacé les employés et clients du bureau de poste situé à l'angle des avenues Paul Cocat et Jean Perrot à Grenoble, ce jeudi aux alentours de 17h. Un différent commercial avec La Poste serait à l'origine de cette agression.

L'octogénaire a été maîtrisé par un tir de flash-ball

Rapidement, la brigade anti-criminalité est intervenue et a fait usage d'un tir de flash-ball pour le maîtriser. L'octogénaire a été touché au niveau de l'abdomen, il a déposé ses couteaux au sol et été menotté. Il est inconnu des services de police. La directrice du bureau de poste a déposé plainte et a décidé de fermer les locaux jusqu'à lundi.