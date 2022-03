Un octogénaire de Haute-Savoie roule 104 kms à contresens sur l'A85 entre Tours et Vierzon

Les gendarmes se demandent encore comment cela a bien pu arriver. Dimanche dernier, vers 20h, sur l'A85, dans le sens Tours/Vierzon, une voiture blanche a pris l'autoroute à contresens à hauteur du péage de Veigné, en Indre-et-Loire, comme le révélaient ce vendredi matin nos confrères de la Nouvelle République. A son bord, un couple d'octogénaires de Haute-Savoie.

Le conducteur ne se serait pas rendu compte de son erreur

Gendarmes et pompiers ont alors reçu plusieurs dizaines d'appels d'automobilistes paniqués. Eux ont fait part d'une voiture à contresens, qui n'avait d'ailleurs de cesse de faire des appels de phare, preuve, sans doute, que le conducteur ne s'était pas rendu compte qu'il était le seul à circuler dans le mauvais sens ! Celui-ci a ainsi parcouru 104 kilomètres. Arrivé au bout de l'A85 à Vierzon, dans le Loir-et-Cher, il a ensuite pris la bretelle de l'A71 à l'envers, et donc rejoint cette autre autoroute dans le bon sens.

104 kms à contresens sans être arrêté

Alerté dès le début par les appels d'automobilistes, un agent de Cofiroute a tenté de rejoindre le véhicule, mais n'y est pas parvenu, son camion étant limité à 130 km/h. Eux aussi appelés dans la foulée, les gendarmes se sont rendus sur l'A85, mais le temps de réunir une patrouille et de la faire arriver sur place, la voiture des octogénaires s'était déjà engagée dans le bon sens sur l'A71 et n'était donc plus identifiable, les forces de l'ordre ne possédant pas encore son immatriculation.

Un couple identifié, mais pas encore interpellé

Le couple d'octogénaires a été identifié grâce à la plaque d'immatriculation de son véhicule, mais pas encore contacté à l'heure qu'il est. Les gendarmes de Haute-Savoie doivent se rendre à son domicile pour auditionner ensuite le conducteur. Lui risque une suspension de permis, voire une interdiction de conduire, ou encore une amende, pour mise en danger de la vie d'autrui (qui est un délit).

Par ailleurs, le Peloton motorisé de Saint-Romain-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher, indique qu'il va voir avec Cofiroute quelles mesures pourraient être prises pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Il évoque notamment un renforcement de la signalisation.