Vienne, France

Les proches de cet homme de 80 ans n'ont plus de nouvelles de lui depuis vendredi à 12h30 et sont très inquiets. Claude Rigolet souffre de dépression, et a fait part à plusieurs reprises de son intention de mettre fin à ses jours en se jetant d'un pont. Vendredi, il a quitté son domicile de La Tricherie, à Beaumont Saint-Cyr, à bord d'une Renault Scénic rouge immatriculée EH 433 YB. Il n'a emporté ni papiers d'identité, ni argent, ni téléphone.

Contacter la gendarmerie de Jaunay-Marigny au 05 49 61 65 28 pour toute information

L'homme mesure entre 1,80 et 1,85 mètres. Au moment de sa disparition il portait un jean entre le bleu et le noir, une chemise à petits carreaux noirs, verts et blancs, et des chaussures beiges. Il pourrait se trouver dans le nord du département où il connaît très bien les routes pour y faire régulièrement du vélo. Toute personne ayant des informations est priée de prendre contact avec la gendarmerie de Jaunay-Marigny au 05 49 61 65 28