Un octogénaire entre la vie et la mort après une chute de plusieurs mètres, à Royan

L'octogénaire se serait baissé pour ramasser quelque chose et il aurait perdu l'équilibre. (Photo d'illustration)

Ce mardi matin vers 11 heures, un homme de 83 ans est tombé alors qu'il promenait son chien le long du chemin de la Corniche à Royan. L'octogénaire se serait baissé pour ramasser quelque chose et aurait perdu l'équilibre. En le voyant glisser en contrebas du sentier littoral sur environ cinq mètres, une passante a directement appelé les secours. A l'arrivée des premiers sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime, l'homme était conscient mais son pronostic vital engagé.

Pour le secourir, d'importants moyens ont été mobilisés dont le GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) et le service d'urgence et de réanimation, le SMUR. L'octogénaire a été transporté en urgence absolue à l'hôpital de Saintes. Les premiers examens montreraient d'importantes fractures au niveau du dos.