Un octogénaire gravement blessé d'un coup de couteau à Échirolles

Tout serait parti d'une simple manœuvre de stationnement dans le quartier de la Frange Verte. Deux jeunes échirollois de 16 et 19 ans ont été interpellés.

Il est près de 16 heures ce mardi à Échirolles lorsqu'un automobiliste âgé de 81 ans veut déplacer sa voiture garée près de chez lui, rue de l'Oisans à Échirolles. L'octogénaire est gêné dans sa manœuvre par deux jeunes ; il leur fait des remarques et c'est ce qui va déclencher l'agression. L'un des deux jeunes se saisit d'un couteau et entaille deux pneus du véhicule avant de lancer "je vais te crever". Il porte alors un coup de couteau à l'abdomen du retraité. Très gravement blessé, celui-ci est pris en charge par les pompiers et le SAMU avant d'être transporté à l'hôpital.

Deux interpellations

Une heure après les faits à quelques rues de là, les policiers interpellent deux jeunes échirollois. Agés de 16 et 19 ans et inconnus des services de police, ils auraient reconnu avoir eu une altercation avec la victime. Les deux ont été placés en garde à vue.