Un octogénaire meurt noyé dans un cimetière de la Drôme

Un homme de 83 ans a fait un malaise samedi dans le cimetière de Saint-Ferréol-Trente-Pas (Drôme). Il est tombé la tête la première dans le bac à eau. L'autopsie pratiquée ce dimanche confirme la mort par noyade.

Le cimetière du petit village de Saint-Ferréol-Trente-Pas dans le pays de Nyons a été le théâtre d'un accident tragique samedi. Un homme de 83 ans a été découvert par des visiteurs le visage immergé dans le bac à eau du cimetière. Les pompiers et le SMUR n'ont pas pu le ranimer.

Un malaise près du bac à eau

Pour préciser les causes de la mort et lever les doutes, une autopsie a été pratiquée ce dimanche. Elle confirme que l'homme est mort noyé. Il a fait un malaise près du bac à eau du cimetière. Et il est tombé la tête la première dans cette réserve d'eau. Faute de témoins présents à ce moment-là, il n'a pas pu être sauvé.