Un homme de 83 ans meurt noyé en faisant du paddle à Luché-Pringé

Un homme de 83 ans est mort noyé dans le Loir à Luché-Pringé ce mercredi 12 octobre. Sa disparition avait été signalée par les pompiers vers 17h50, les secours l'ont retrouvé plus d'une heure plus tard et n'ont pas pu le réanimer. Il serait tombé à l'eau en faisant du paddle.

