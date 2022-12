Un octogénaire porté disparu en Haute-Vienne, une enquête ouverte par la gendarmerie

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Gorre ce mercredi matin. En cause, la disparition inquiétante d'un homme de 88 ans. Marcel Gauthier demeure à Pageas et a été vu pour la dernière fois mardi matin à Aixe-sur-Vienne. Depuis, personne n'a plus eu de nouvelle de lui.

Il circule à bord d'une Citroën C4 de couleur grise. Il était vêtu d'un pantalon gris de travail et d'une casquette bleue. Si vous l'avez vu, contactez les forces de l'ordre au 05.55.00.00.02 ou en appelant le 17.