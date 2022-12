Un octogénaire renversé par une voiture à Chezal-Benoît

Un accident de la route à Chezal-Benoît, dans le Cher en cette veille de Noël. Samedi 24 décembre, vers 4h30 du matin, alors qu'il se rend au travail, un jeune homme de la commune aperçoit au dernier moment, sur la départementale qui mène à Issoudun, un homme âgé pas éclairé et sans gilet fluorescent, marcher sur le bord de la route.

Le conducteur de la voiture fait une embardée pour tenter de l'éviter, et termine sa course dans le fossé ; il a tout de même percuté le piéton sur le côté.

L'octogénaire, transporté en urgences à Bourges, est mort des suites de ses blessures à l'hôpital selon nos confrères du Berry Républicain .

La victime visiblement perturbée avant l'accident

Selon le maire de la commune, Roger Lebrero, la victime, âgé de 85 ans, vivait seul sur la commune. Perturbé, confus depuis quelques temps, il était sous tutelle, et une infirmière venait régulièrement s'occuper de lui. "Son permis lui avait déjà été retiré car il était trop dangereux pour lui et pour les autres qu'il continue à conduire" nous explique l'édile, qui précise que l'état de santé général de l'octogénaire se dégradait. "Il cherchait régulièrement son chien, qui est mort depuis plusieurs années."

Est-ce pour cela que l'homme était sorti, en pleine nuit et non éclairé ? L'enquête pourra peut-être le déterminer.

Le jeune conducteur, lui, est sous le choc après cet accident. "On est tous très prudents sur cette route départementale, pas éclairée, qui traverse la forêt" explique Roger Lebrero, qui précise qu'il pleuvait aussi cette nuit-là.