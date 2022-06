Un octogénaire retrouvé dans la forêt vosgienne après s'être perdu

L'histoire s'est heureusement bien terminée pour un octogénaire perdu en forêt dans le secteur de Vrécourt, près de Vittel, dans les Vosges. L'homme a été retrouvé ce jeudi 16 juin au matin par un pompier volontaire qui passait dans cette parcelle de forêt et a alerté les gendarmes.

Les survols en hélicoptère n'avaient rien donné

Les gendarmes étaient mobilisés depuis la veille au soir et l'alerte lancée par la famille de cet octogénaire inquiète de ne pas le voir revenir de forêt. L'homme joignable au téléphone demeurait introuvable malgré le survol de la zone par un hélicoptère ce mercredi soir et aussi ce jeudi matin. C'est donc un piéton qui a vu l'octogénaire apparemment désorienté et a permis aux gendarmes de le retrouver.