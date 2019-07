Un octogénaire sauvé des flammes par son voisin à Lunel

L'incendie s'est déclaré vers 21h lundi soir dans une résidence de la rue Mario Roustan à Lunel (Hérault). Deux voisins ont enfoncé la porte de l'appartement en feu et ont réussi à sortir le vieil homme qui a pu être ensuite pris en charge par les pompiers. La victime se porte bien.

Lunel, France

Un homme d'environ 80 ans a été sauvé des flammes par un voisin hier soir vers 21h à Lunel (Hérault). Le vieux monsieur, qui vit seul dans un appartement de la rue Mario Roustan avait semble-t-il oublié de couper le gaz de sa cuisinière.

Le feu a pris dans la cuisine provoquant un important dégagement de fumée. C'est donc un voisin, Karim, employé aux arènes de Lunel qui lui a porté secours. Il mangeait sur son balcon avec son épouse et a entendu l'alarme incendie dans le bâtiment d'à coté.

"On a défoncé la porte"

Karim est immédiatement allé voir ce qu'il se passait. En bas de l'immeuble, il a aperçu les flammes par la fenêtre et s'est précipité devant la porte de l'appartement en feu et a tenté de l'enfoncer. Il n'y arrivait pas mais un autre voisin est venu lui prêter main forte. Les deux hommes ont finalement pu ouvrir le porte. Karim s'est aussitôt engouffré dans l'appartement, il a aperçu l'octogénaire dans le couloir, l'a pris par le bras et l'a sorti de l'immeuble.

Les pompiers qui avaient été prévenus sont alors arrivés pour prendre en charge la victime qui aux dernières nouvelles se porte bien mais a du être relogée dans sa famille. Karim lui, qui ne souhaitait pas se mettre en avant, estime avoirfait son devoir rien de plus.