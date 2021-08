Un officier de gendarmerie alerte sur le manque d'effectifs l'été dans le Golfe de Saint-Tropez

"Je ne veux pas pousser un coup de gueule mais simplement alerter les acteurs publics sur notre situation". Le capitaine Bruno Couret, adjoint à la compagnie de gendarmerie de Gassin - Saint-Tropez, sort de son devoir de réserve pour "dresser un constat réaliste des difficultés rencontrées sur le terrain". En temps normal, 144 militaires sont chargés de la sécurité des 80.000 habitants des 14 communes du Golfe de Saint-Tropez.

Pendant la saison estivale, alors que la population y est multipliée par plus de cinq, une quarantaine gendarmes mobiles arrivent en soutien, contre plus de 80 il y a encore quelques années.

Autant d'habitants qu'à Toulouse...

La saison estivale n'est pourtant pas de tout repos pour les gendarmes de Gassin - Saint-Tropez. Sur les 6.500 crimes ou délits traités par les militaires durant l’année, près des trois quarts ont lieu l’été. "Le Golfe de Saint-Tropez est une zone extrêmement concentrée l'été. 450.000 personnes y séjournent, c'est l'équivalent d'une ville comme Toulouse, avec bien évidemment les problématiques que cela engendre : les embouteillages, les accidents, les tapages, les bagarres... Il faut pouvoir absorber la multiplicité des interventions et des procédures qui s'empilent pendant l'été. Avec moins de personnel, c'est une vraie problématique. Nous avons depuis mi-juillet 46 gendarmes mobiles en renfort mais il en faudrait au moins le double" explique l'officier.

"Le Golfe de Saint-Tropez nécessite, je pense, un effort particulier pendant cette période de l'année." Le capitaine Bruno Couret

Et le capitaine Bruno Couret poursuit : "Je pose le problème tel qu'il existe sur le terrain pour pouvoir alerter les pouvoirs publics. Si nous n'avons pas les renforts nécessaires, nous ne pouvons pas faire notre travail de façon la plus efficiente possible. Ce qui compte le plus pour nous, c'est d'être au plus proche de la population, de rassurer les gens et d'effectuer un travail efficace. J'ai conscience que nous ne sommes pas les seuls à demander des renforts mais le Golfe nécessite, je pense, un effort particulier pendant cette période de l'année. Si on laisse faire les choses et qu'un événement plus grave survient, il faudra alors se poser les bonnes questions."