La cour d'appel de Metz a relaxé ce vendredi un opposant au maire d'Hayange poursuivi par l'élu FN pour diffamation. Gilles Wobedo avait traité Fabien Engelmannn d'"apprenti dictateur" en 2015 sur la page Facebook de l'association Hayange Plus Belle Ma Ville. Le militant associatif avait été blanchi en 1er instance en mai dernier, à cause d'une erreur de procédure du tribunal: les faits étaient prescrits. Fabien Engelmann avait donc fait appel mais après ce nouvel épisode, cette relaxe, le maire frontiste n'entend pas en rester là, il va porter l'affaire en cassation. Gilles Wobedo se dit de son côté totalement satisfait: "Ce type d'affaire, on le voit dans toutes les villes Front National. On veut faire taire l'opposition mais nous, on n'a pas peur".

Rachel Garrido, avocate de Gilles Wobedo, et ancienne porte-parole de la France Insoumise se félicite de cette relaxe Copier