EN IMAGES - Un orage impressionnant touche le sud de la Loire

La pluie tombe toujours à Saint-Étienne et sur les communes aux alentours. Un orage est en cours. Vers 14h30 les coups de tonnerre et les rafales de vent étaient très impressionnants. De la grêle a été signalée à La Tourette, Périgneux, Aboën, Saint-Maurice-en-Gourgois et Villars. La circulation des trams est interrompue. Le trafic est à l'arrêt boulevari Thiers et sur la rocade ouest.

Le département de la Loire étant placé en vigilance jaune orages, jusqu'à demain jeudi 18 août matin, mêlés à de fortes rafales de vent et des chutes de grêle , la ville de Saint-Etienne a pris un arrêté de fermeture des parcs, Jardins, cimetières et enceintes sportives de plein air en vigueur jusqu'à la levée de l'alerte.

