Un ostréiculteur d'Arès se noie à Lège Cap-Ferret

Un ostréiculteur d'Arès âgé de 49 ans, s'est noyé ce lundi matin vraisemblablement en tombant de son annexe au niveau de Petit Piquey à Lège Cap-Ferret.

Il a tenté de nager jusqu'au rivage. En vain

Il a tenté de regagner la plage en nageant, dans un océan à environ 7 degrés. En vain. Les policiers municipaux, et son frère qui ont vu la scène, ont appelé les gendarmes et les pompiers qui n'ont rien pu faire pour le réanimer. Il &avait 49 ans et travaillait dans l'entreprise ostréicole familiale à Arès.