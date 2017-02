Un ouvrier de 36 ans décède accidentellement sur un chantier à Eybens

Un ouvrier du bâtiment âgé de 36 ans a été heurté violemment ce jeudi matin par une "banche", un gros élément de coffrage. Il n'a pas survécu au choc.

Vers 8h30 ce jeudi matin sur un chantier d'Eybens (Isère), un gros élément de coffrage de 4 tonnes utilisé dans le bâtiment (une banche) a heurté et entraîné dans sa chute un ouvrier de 36 ans qui se trouvait à proximité. La chute a été de 7 à 8 mètres environ. Les secours appelés sur place n'ont pu que constater le décès. Selon les premiers éléments de l'enquête la banche à chuté après avoir été heurtée par la grue positionnée sur le chantier. La suite de l'enquête consistera à déterminer si tout était en règle en terme de sécurité, de réglementation et de manoeuvre. L'ouvrier originaire de Moutiers (Savoie) était marié et père d'un enfant. Il était employé comme intérimaire, une situation très fréquente dans le bâtiment.