Un ouvrier gravement blessé à Valloire en Savoie sur le chantier d'une remontée mécanique

En cette période de l'année les chantiers sont très nombreux en station, les exploitants retravaillent les pistes et les installations. Au milieu du domaine de la station de Valloire en Maurienne (Savoie), un grave accident du travail mardi matin, à 11h30, a fait 4 blessés.

Ces ouvriers travaillaient sur les remontées mécaniques quand un câble a lâché, au niveau du télésiège des Crêtes selon les sapeurs pompiers de Savoie.

Le bilan fait état de quatre blessés, un grave et trois blessés légers. Ils ont été transportés dans les hôpitaux de Saint-Jean de Maurienne et Grenoble avec les hélicoptères Choucas 73 et Choucas 05. Une enquête est ouverte, confiée au parquet d'Albertville.