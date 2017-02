Un ouvrier meurt dans un accident du travail sur un chantier à Montpellier

Un dramatique accident s'est produit sur un chantier de construction ce jeudi à Montpellier avenue Clémenceau: un ouvrier est mort écrasé par un bloc de béton. La police a ouvert une enquête.

L'accident s'est produit ce jeudi après-midi sur un important chantier de construction au 51 avenue Clémenceau à Montpellier: un ouvrier de 35 ans est mort dans la chute d'un bloc de béton de plusieurs centaines de kilos. Les secours n'ont rien pu faire pour le sauver.

Le bloc de coffrage s'est détaché alors qu'il était arrimé à un engin de levage. La police et l'inspection du travail sont allées sur place. Le conducteur a été entendu. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident et savoir s'il y a eu défaillance humaine ou technique.

Le chantier du "Passage Clémenceau" est un gros projet de 260 logements sur 3 hectares dans le centre de Montpellier, à l'emplacement de l'ancien lycée Pierre Mendès France.