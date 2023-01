Un ouvrier meurt écrasé par un tube métallique à Montoir-de-Bretagne, l'employeur devant la justice

Le 22 octobre 2018 un ouvrier qui travaillait sur un chantier à l'intérieur du terminal méthanier de Montoir-de-Bretagne est mort écrasé par un tube de coffrage métallique. Le tube s'était détaché de la grue. Quatre ans plus tard, l'employeur, la société NGE Fondations se retrouve devant la justice à Saint-Nazaire. Un procès pour homicide involontaire.

ⓘ Publicité

Il s'agissait d'un chantier pour changer une cuve chez Elengy. Pour les fondations, il faut ancrer les pieux dans la roche, 40 mètres sous terre, à l'aide de ces immenses tubes d'acier qu'il faut ensuite retirer avec une grue. C'est le travail confié à la société Legendre qui va sous-traiter à la société NGE Fondations.

Mort sur le coup

A la cinquième manoeuvre, le crochet du haut ripe, le tube, 15 mètres de long, 2 tonnes 5, bascule et tombe sur Saïd qui préparait le retrait du sixième tuyau. Il est de dos et meurt sur le coup. 45 ans, père de 2 petites filles, "il est parti travailler un matin et n'est jamais revenu. C'est un traumatisme pour toute la famille. J'ai encore 2 frères qui travaillent dans le BTP" raconte l'une de ses soeur, "depuis, on vit tous la boule aux ventre, ma mère a complètement perdu pieds".

L'inspecteur du travail assure que "le crochet était un accessoire insuffisant pour ce type d'opération". L'avocat de la famille, Maître William Pineau met lui aussi en cause un engin de levage inadéquat, "peut-être aurait-il fallu deux crochets ?" "Mais c'est comme ça qu'on travaille sur des centaines de chantiers, le crochet venait d'être révisé" répond à la barre le dirigeant de la société. Un crochet qui a ripé, clairement défaillant, ce sont les enquêteurs sur place qui l'ont constaté juste après l'accident.

Engin de levage et organisation du travail en question

Le représentant de la société qui se questionne ouvertement : "que faisait Saïd à cet endroit-là ? les chefs de chantiers sont formés, très expérimentés, je ne comprends pas". Un argument qui hérisse la partie civile : "Une façon ici assez désagréable de rejeter la faute sur la victime. Or, c'est bien la responsabilité de l'employeur que de s'assurer que la zone est évacuée quand commencent les opérations de levage, c'est inscrit dans le Code du travail". Les propos de la Défense font aussi réagir dans la salle : "mon frère était un ouvrier, il obéissait aux ordre, ne pas perdre de temps, aller plus vite toujours plus vite" dénonce Omar qui a travaillé 7 ans pour NGE Fondations.

loading

"Il aurait fallu un protocole de sécurité à la hauteur d'un chantier comme vous dîtes extraordinaire" lance enfin la procureure à l'employeur. "Facile à dire après", rétorque la Défense. "Ne nous trompons pas de procès, il s'agit bien d'actes involontaires" conclue l'avocat de la famille. Le ministère public réclame 100 000 euros d'amende. Décision mise en délibéré au 7 février.