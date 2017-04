Un ouvrier se tue en tombant d'une antenne-relais à Saint Germain-Laval (77)

Un ouvrier s'est tué, ce jeudi, à Saint Germain-Laval, en Seine et Marne, après une chute de 30 mètres, d'une antenne-relais sur laquelle il travaillait. Le drame s'est produit sous les yeux de son collègue, très choqué, qui a dû être hospitalisé.

L'accident s'est produit ce jeudi, aux alentours de 12H30, d'après nos confrères de la République de Seine et Marne. L'ouvrier, un homme de 52 ans, résidant à Bondoufle, en Essonne, a fait une chute mortelle de 30 mètres alors qu'il travaillait sur une antenne-relais de la société ATF-Telecom.

L'entreprise n'a pas souhaité, pour l'heure, communiquer, mais le PDG devrait publier un communiqué dans les prochaines heures.

D'après les premières informations, la victime était équipée d’un harnais , qui avait été vérifié en août dernier. On ignore donc, pour l'instant, les causes du drame. C'est l’inspection du travail et le commissariat de Montereau qui sont en charge de l’enquête.