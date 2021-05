Un ouvrier très gravement blessé lors du remplacement d'un câble de téléphérique à Oz-en-Oisans

C'est en installant un nouveau câble sur le tout nouveau téléphérique de l'Eau d'Olle Express qu'un ouvrier s'est grièvement blessé à Oz-en-Oisans en fin d'après-midi ce lundi de Pentecôte. Il était en hauteur, accroché avec une corde avec un collègue, en train de placer le nouveau câble au lieu-dit du Boulangeard dans cette station proche de l'Alpe d'Huez, quand l'accident est arrivé.

Fouetté par le câble au niveau de l'abdomen

L'un des hommes est tombé au sol, sans être blessé, mais le deuxième a été violemment "fouetté" au niveau de l'abdomen. Il a été transporté en hélicoptère au CHU de Grenoble. L'intervention a mobilisé les secouristes de la CRS Alpes et 15 pompiers et six engins. L'Eau d'Olle Express qui relie la commune d'Allemont (708 mètres d'altitude) à la station d'Oz-en-Oisans (1350m) a été inauguré cet hiver.