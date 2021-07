Éboulement sur un chantier dans l'Essonne : un ouvrier tué, le trafic entre Montparnasse et l'ouest perturbé

Un éboulement près de la gare de Massy-Palaiseau, dans l'Essonne, a fait un mort, un ouvrier d'un chantier, ce dimanche 25 juillet. Le trafic est interrompu entre Paris-Montparnasse et le sud-ouest de la France et perturbé à destination et depuis la Bretagne.