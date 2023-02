Un Palois de 19 ans condamné à deux ans de prison ferme pour trafic de stupéfiant

"J'ai sauté sur l'occasion de me faire de l'argent". C'est la raison évoquée par le prévenu, un jeune palois de 19 ans, pour expliquer pourquoi un peu plus d'un kilo de cocaïne a été retrouvé dans ses valises. Dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 février, il a pris un covoiturage à la gare de Bordeaux, avec un couple de Palois. C'est en arrivant au péage à Pau, qu'un contrôle routier aléatoire révèle la présence de drogue dans ses bagages. Le couple qui l'emmenait à Pau n'a rien à voir avec cette histoire.

3000 euros à la clé

Quelques jours avant, il était en vacances à Bruxelles, et sur le chemin du retour pour rentrer en Béarn, il s'est arrêté à Paris pour récupérer la marchandise. Il devait ensuite la remettre à un acheteur palois. Si la transaction avait été menée à son terme, il aurait pu empocher 3000 euros.

À ce moment là, le jeune homme venait de se disputer avec sa famille, et à la suite d'un accident de moto, il ne pouvait plus assurer ses missions d'intérim. Il était donc en difficulté financière et a été attiré par l'appât du gain. A l'audience, il a assuré "que c'était la première fois" qu'il participait à ce genre de trafic.

"Participer au trafic, c'est faire le commerce de la mort"

Pourtant, des mouvements d'argent sur ses comptes bancaires laissent penser qu'il n'en est pas à son coup d'essai. "Vous aviez presque 30000 euros de ressources, alors qu'avec votre travail vous auriez dû avoir plutôt 10000 euros" expose la présidente. "Je me suis amusé à mettre mes économies de côté", explique le palois.

"Je veux travailler et montrer que je peux remonter la pente", poursuit le jeune homme. Une posture qui ne convainc pas le procureur. "Monsieur veut se faire passer pour un débutant, mais c'est une fable". Pour le magistrat, même si c'est la première fois, "participer au trafic, c'est faire le commerce de la mort." Le jeune homme a été condamné à deux ans de prison ferme. Placé en détention depuis lundi 20 février, il est retourné en prison.