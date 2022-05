Un Palois interpellé pour plusieurs incendies allumés à Pau

Cet homme âgé d'une trentaine d'années a été interpellé mardi matin par la police. Il a reconnu être à l'origine de plusieurs incendies marquants ces dernières semaines : un immeuble rue Henri Faisans, sept voitures dans le quartier Saragosse et l'aumônerie de l'église Saint-Pierre à Pau.

Un Palois âgé de 33 ans a été interpellé mardi matin pour plusieurs incendies survenus ces dernières semaines dans le centre-ville de Pau. Il a reconnu avoir mis le feu dans un immeuble rue Henri Faisans, mais aussi à sept voitures dans le quartier Saragosse et dans une aumônerie étudiante à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Pau. La caisse avait été volée, il y avait 300€ dedans. Un ordinateur avait également été dérobé. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui a poussé cet homme à faire tout ça.

L'homme reconnaît tous les faits. Ses motivations, en revanche restent "floues" selon le parquet de Pau qui ajoute que c'est un homme qui avait déjà eu affaire à la justice mais pas pour des incendies comme ceux-là. Ces trois dernières semaines la police a réussi à remonter jusqu'à lui grâce à un travail d'enquête assez conséquent, grâce aux témoignages des habitants de la rue Henri Faisans et grâce aussi aux images des caméras de vidéosurveillance.

C'est donc cet homme qui est à l'origine de cet incendie impressionnant qui s'est déroulé dans un ancien immeuble de la rue Henri Faisans où 20 personnes avaient dû être évacuées. Une jeune femme s'était blessée au niveau des jambes en sautant par la fenêtre du 2e étage. Le travail des enquêteurs n'est pas terminé : en plus de comprendre pourquoi ce pyromane a fait ça, il faut aussi vérifier qu'il n'est pas impliqué dans d'autres affaires.