C'est lui qui a transporté le nourrisson à l'hôpital de Pau ce vendredi, entre la vie et la mort. Après un signalement du corps médical il a été placé sous contrôle judiciaire le temps de l'enquête. Il nie les faits qui lui sont reprochés.

Un Palois soupçonné d'avoir maltraité son bébé de 2 mois et demi mis en examen

Un Palois a été mis en examen pour violences volontaires sur mineur par ascendant ce dimanche. On le soupçonne d'avoir violemment maltraité son bébé d'un mois et demi qu'il a transporté lui-même à l'hôpital de Pau ce vendredi, entre la vie et la mort, souffrant de plusieurs contusions.

Le bébé toujours en réanimation, son père nie les faits

Pris en charge en service de réanimation, les soignants ont signalé le cas du nourrisson et son père a été placé en garde à vue, avant d'être libéré ce dimanche sous contrôle judiciaire. Le parquet de Pau a ouvert une information judiciaire.

L'homme nie les faits qui lui sont reprochés. Son bébé était toujours hospitalisé en réanimation ce dimanche soir, dans un état stabilisé.