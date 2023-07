Un pan de maison s'effondre dans la Vézère en Dordogne alors que des ouvriers la démolissent

Les pompiers spécialisés en sauvetage et déblaiement étaient toujours sur place ce lundi après-midi, à Terrasson (photo d'illustration).

Tout un pan d'une vieille maison de torchis s'est effondré dans la Vézère avenue Charles de Gaulle à Terrasson, ce lundi 17 juillet vers midi et demi. La bâtisse, située le long de la rivière, était sous le coup d'un arrêt de péril depuis un an selon la mairie, en raison de sa vétusté. Le propriétaire avait entrepris de la démolir.

Trois ouvriers qui travaillaient à la démolition la maison étaient en pause déjeuner quand le mur du fond s'est écroulé dans l'eau. Personne n'a été blessé. Les sapeurs-pompiers de Terrasson et des pompiers spécialisés dans le sauvetage et déblaiement se sont rendus sur place, avec une embarcation et un camion à échelle. En tout, une vingtaine de sapeurs ont été mobilisés.

La circulation coupée sur l'avenue

En milieu d'après-midi, la circulation était toujours coupée sur l'avenue Charles de Gaulle. Les sapeurs-pompiers ont déployé un drone et des télémètres capables de repérer des mouvements sur les façades, afin d'évaluer les risques d'effondrement et les dégâts éventuels sur les maisons adjacentes.

La mairie et les pompiers ont fait évacuer les riverains immédiats des maisons alentour. Une personne âgée a été prise en charge par la mairie, car elle ne peut pour le moment pas regagner son logement.