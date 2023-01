Un panneau à l'effigie de l'ayatollah Khomeiny dégradé dans les Yvelines

Un panneau à l'effigie de l'ayatollah Khomeiny installé sur un terrain privé de Neauphle-le-Château (Yvelines) a été dégradé dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué à l'AFP la gendarmerie du département. "La paroi vitrée a été brisée, le panneau à l'effigie de l'ayatollah Khomeiny a été sorti de son cadre en bois et repose à même le sol", selon la source.

Installé sur une parcelle privée mais visible depuis la rue, le panneau affichait un portrait de l'ayatollah Khomeiny et un texte en français et persan évoquant son séjour à Neauphle-le-Château entre octobre 1978 et janvier 1979, lorsque le Chah d'Iran l'avait contraint à l'exil.

A la demande de plusieurs ONG, la mairie avait annoncé mi-janvier que le panneau serait dissimulé "probablement par un large panneau installé sur le trottoir". Cette annonce n'a pas encore été concrétisée.

Une procédure judiciaire pour faire retirer le panneau

La Ligue du droit international des femmes (LDIF), représentant un collectif de 40 ONG, et l'association Femme Azadi avaient "à la lumière des événements tragiques qui se déroulent actuellement" en Iran réclamé à la maire "l'octroi sans délai de l'autorisation (...) de dissimuler le panneau".

L'Iran est secoué depuis septembre par des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini , 22 ans, à la suite de son arrestation par la police des moeurs pour avoir, d'après celle-ci, enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique. En date du 10 janvier, dix-huit personnes ont été condamnées à la peine capitale en lien avec la contestation, selon un décompte établi par l'AFP à partir d'annonces officielles.

Une fois le panneau dissimulé, une procédure juridique devrait être engagée pour contraindre le propriétaire du terrain à le retirer, selon la mairie.

Avec AFP.