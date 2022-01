Ardèche : un papa sans nouvelle de sa fillette depuis huit mois

Mickaël, habitant à Saint-Laurent-du-Pape en Ardèche n'a plus vu sa fillette âgée de 7 ans depuis le mois de mai. Les parents sont séparés et la maman s'est volatilisée au printemps.

Mickaël est désemparé. Il ne sait plus quoi faire pour revoir sa fille, 7 ans. Jusqu'en mai dernier, il prenait sa fille un week-end sur deux lorsque c'était possible puisqu'il travaille dans la restauration et la moitié des vacances. En mai, il a appelé son ex-compagne qui habitait à Istres dans les Bouches-du-Rhône. Mais le numéro n'était plus valide et la maman n'habitait plus à l'adresse indiquée.

Je ne sais pas si ma fille est encore vivante - Mickaël

Mickaël a porté plainte pour non représentation d'enfant. Et il est de plus en plus inquiet car depuis 8 mois, l'enquête a peu avancé. Il ne sait pas où est sa fille, si elle est en bonne santé et il s'inquiète pour sa scolarité : depuis plus d'un an explique Mickaël sa maman l'avait enlevée de l'école en raison du covid lui avait-elle dit.

On a dépassé la non représentation d'enfant. Il faut parler aujourd'hui de disparition inquiétante - Maître Florence Pitras, l'avocate de Mickaël

Maître Pitras voudrait que l'enquête change de dimension. Elle sait que les grands-parents de la fillette sont très proches de leur fille. Ils habitent dans l'enclave des papes dans le Vaucluse. Pourquoi ne va-t-on pas les interroger sérieusement ? se demande maître Pitras.

L'avocate veut relancer l'enquête pour pouvoir donner quelques éléments à son client. Et c'est le parquet de Privas qui peut faire bouger les choses.