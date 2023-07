Un "papi voleur" interpellé par les gendarmes de Vendée

A 69 ans l'homme était toujours très agile. Il s'était spécialisé dans les vols des fonds de caisses de magasins et a fini par être reconnu sur plusieurs vidéos surveillance. Les gendarmes l'ont interpellé ce mardi à Saint-Jean-de-Monts alors qu'il circulait à vélo. Il est soupçonné d'une vingtaine de cambriolages entre avril et début juillet en Vendée et Loire-Atlantique, à La Barre-de-Monts, Saint-Jean-de-Monts, Mouilleron-le-Captif, Soullans, Machecoul, Nort-sur-Erdre, Saint Sébastien-sur-Loire, Guémené Penfao.

Déjà condamné plus de 20 fois

Originaire de région parisienne ce voleur agissait toujours seul. Son casier judiciaire compte plus de 20 condamnations dans toute la France. La dernière lui avait valu 5 ans de prison et il était ressorti libre en 2022. Le procureur des Sables d'Olonne a demandé son placement en détention provisoire en attendant un nouveau procès.