Un parapentiste porté disparu dans les Pyrénées

Jeudi en fin de matinée, un groupe de parapentistes est parti pour une sortie depuis les hauteurs de la station de Val-Louron. Une vingtaine de pilotes, membres du club "Les Piafs" étaient au rendez-vous.

"Un secteur immense" pour les recherches

Ce jeudi 6 août était "une journée superbe, avec de très beaux plafonds permettant d'atteindre des altitudes importantes", explique Mathias Szpirglas membre du club "Les Piafs".

Parmi ces pilotes, trois d'entre eux dont Didier, l'homme porté disparu, partent pour du vol de distance. "Ils ont volé ensemble jusqu'à 13 heures, le plan de vol était conçu pour qu'ils partent vers l'ouest. On ne sait pas pourquoi mais lui est parti vers le sud. On a un témoin visuel à 14h45 qui l'aurait vu au niveau du Pic Schrader et depuis plus rien", ajoute Mathias.

De plus, le bornage du téléphone ne donne rien. Les derniers signaux datent du décollage. La zone de recherche est très importante entre la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et l'Espagne, sachant qu'un pilote de parapente parcourt en moyenne une vingtaine de kilomètres par heure.

Forte mobilisation

Le PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne), la Guardia Civil et les parapentistes sont mobilisés pour retrouver Didier et sa voile bleue et violette. Mais pour l'instant, les recherches ne donnent rien. "On aimerait que les randonneurs qui ont marché dans le secteur de Val-Louron dans un rayon de 50 km puissent nous transmettre d'éventuelles informations."

Ce pilote disparu est très expérimenté. Moniteur fédéral, il a des années d'expérience et a, plus jeune, été pilote de voltige.

Si vous avez la moindre information, contactez le PGHM de Pierrefitte dans les Hautes-Pyrénées.