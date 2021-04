Un parapentiste hélitreuillé par les pompiers au fort de Planoise à Besançon

Il venait de décoller du fort de Planoise lorsqu'il a été surpris par une bourrasque qui l'a rabattu dans les arbres: un parapentiste de 34 ans a dû être secouru par les sapeurs pompiers ce lundi 19 avril vers 13h. Cet homme de 34 ans qui pratique le parapente depuis un an et qui compte une soixantaine de vols à son actif, n'a rien pu faire pour éviter la chute et il s'est retrouvé accroché à son parapente dans un arbre à environ 6 à 8 m de hauteur.

D'autres parapentistes qui ont assisté à la scène depuis l'aire de décollage ont immédiatement appelé les secours, et c'est l'hélicoptère de la Sécurité Civile qui est intervenu, les secours ont harnaché le pilote, coupé les suspentes de son parapente, et procédé à un hélitreuillage pour déposer la victime saine et sauve au sol quelques mètres plus loin. Des grimpeurs professionnels vont devoir intervenir pour récupérer la toile du parapente restée accrochée dans l'arbre.

La toile va devoir être récupérée par des grimpeurs professionnels. © Radio France - Christophe Mey