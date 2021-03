C'est un simple passant qui a permis à la police d'Angoulême d'arrêter les auteurs d'un vol de sac à main samedi à Angoulême. Il a poursuivi les deux mineurs, et les a conduits au commissariat, à quelques centaines de mètres.

Un passant héroïque rend son sac à une vieille dame et conduit les voleurs au commissariat d'Angoulême

Samedi matin, un peu avant 8 heures, une vieille dame s'est fait arracher son sac à main par deux jeunes garçons, deux cousins, âgés de 14 et 15 ans, place du Champ de Mars à Angoulême. N'écoutant que son courage, un témoin de la scène est intervenu. Il a poursuivi les deux mineurs, les a interpellés, et les a sommés de rendre le sac à la victime, avant de les conduire au commissariat de police à quelques centaines de mètres de là. L'un des deux adolescents a été mis hors de cause ; l'autre devra s'expliquer devant le tribunal pour enfants.