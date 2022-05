Un passant rattrape un voleur après une course-poursuite et le remet à la police en Dordogne

Le passant l'a rattrapé rue Chanzy après une course poursuite. Photo d'illustration

La police compte demander une récompense pour ce jeune homme de 31 ans. Ce vendredi 13 mai, peu avant 19 heures, un conducteur se fait voler son sac alors qu'il est à l'arrêt rue des Mobiles. Le voleur a vu la vitre de la voiture ouverte et il s'est servi, c'est ce que les policiers appellent "le vol à la portière". Le conducteur a tenté de le rattraper mais il n'a pas pu. C'est là, racontent les policiers, qu'un jeune homme alerté par les cris de la victime s'est lancé à son tour à la recherche du voleur. Il a été guidé par plusieurs personnes qui ont vu passé l'individu. La course poursuite à pied s'est terminée rue Chanzy à environ un kilomètre de là. Le jeune homme a arrêté le voleur et l'a remis aux policiers.

Le voleur a reconnu les faits, il sera jugé en septembre

L'homme arrêté a été placé en garde à vue en suivant le vendredi soir. Il a déjà un casier judiciaire pour des faits de vols. L'homme a reçu une Convocation par officier de police judiciaire à la fin de sa garde à vue. Cela veut dire qu'il connaît la date de son procès. Il est convoqué au tribunal en septembre prochain.