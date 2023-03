Un passeur de migrants déjà condamné extradé d'Espagne pour être jugé en France

Selon la police aux frontières, il s'agit du plus important trafiquant de migrants transfrontaliers de ces dernières années. Cet Ivoirien âgé d'une quarantaine d'années a été extradé d'Espagne en fin de semaine dernière, afin d'être jugé en France pour avoir fait franchir des migrants illégaux sur notre pays. L'homme, récidiviste, sera traduit le mardi 7 mars devant le tribunal judiciaire de Bayonne, pour s'expliquer devant les magistrats de la chambre correctionnelle.

Déjà condamné

Le prévenu a, à son actif, plusieurs dizaines de passages entre les deux pays. Déjà extradé d'Espagne, l'an dernier, il avait été condamné à 8 mois de prison ferme. Le tribunal de Bayonne lui avait aussi infligé une peine de 5 ans d'interdiction du territoire français. L'individu était basé à Oiartzun, en Guipúzcoa, et disposait d'un pôle de chauffeurs chargés de transférer les migrants, moyennant rémunération, entre Irun et Bayonne. l'arrestation de l'individu est le fruit d'une étroite collaboration entre la police française et la police espagnole.