Un passeur de migrants illégaux arrêté à Bayonne après une enquête franco-espagnole

Le jeune homme a été arrêté par les équipes de la Police Aux Frontières (PAF) d'Hendaye, dirigées par le commissaire Judith Gabel, le 22 novembre 2021. L'interpellation a été réalisée à Bayonne, après une longue et minutieuse enquête qui a mobilisé les policiers français mais aussi les espagnols à Irún au Pays Basque espagnol. L'arrestation s'est déroulée en flagrant délit, puisque quatre femmes originaires d'Afrique subsaharienne en situation irrégulière, étaient à l'intérieur du véhicule. Le suspect est domicilié à Saint-Etienne-de-Baïgorry et serait, à lui seul, à l'origine de trois passages par jour entre l'Espagne et la France pendant une période qui reste à déterminer. À chaque fois quatre migrants illégaux étaient à bord de son automobile.

Balise placée sous la voiture du suspect

L'enquête a débuté par des repérages réalisés par les hommes du GOE (Grupo Operativo de Extranjeros) du commissariat de police d'Irún. Les soupçons se portent sur une Peugeot 207 grise immatriculée en France. Le comportement du chauffeur attire l'attention des policiers qui constatent que le conducteur fait monter des migrants à bord, puis prend la direction de la France en conduisant parfois rapidement et parfois très lentement. Un dispositif de surveillance est alors mis en place près du siège de la Croix Rouge à Irún où se rassemblent traditionnellement les migrants africains. Une balise électronique est placée sous la voiture afin que l'enquête française puisse débuter également.

Douze migrants illégaux par jour

Apres son arrestation à Bayonne, le jeune homme a été placé en garde a vue. Une perquisition a été effectuée à son domicile de Saint Étienne-de-Baïgorry. Une somme de 10 000 euros a été saisis. Les enquêteurs pensent que cet argent provient du trafic de migrants. Selon les premiers éléments de l'enquête, le passeur était particulièrement actif en faisant passer une douzaines de migrants illégaux par jour. L'opération a été coordonnée par le Centre de Coopération Policière et Douanière d'Hendaye (CCPA).

Plusieurs migrants sont décédés en tentant de franchir la frontière illégalement. Deux d'entre eux se sont noyés dans la Bidassoa.