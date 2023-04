Un pasteur menacé de mort à Strasbourg après un spectacle de pole dance

Le pasteur de l'église protestante Saint-Guillaume située dans le quartier de la Krutenau à Strasbourg a porté plainte pour "menaces de mort". Il a reçu deux courriers après avoir organisé un spectacle de pole dance dans son lieu de culte. Une association a en effet loué l'église fin mars pour organiser une soirée mêlant chant lyrique, danse et pole dance.

Des menaces de mort envoyées par courrier

Une des lettres anonymes appelle à "décapiter les paroissiens" estimant que "ce n'est pas une église, c'est un cabaret". "On ne peut pas laisser la place aux personnes qui attisent la haine et prônent la violence", a insisté le pasteur qui a porté plainte pour "marquer le coup". "Je pense qu'il faut que l'église continue de s'ouvrir au monde", poursuit le pasteur de 54 ans. Deux autres spectacles d'opéra et de pole dance sont prévus les 31 mai et 1er juin à Saint-Guillaume, par la même association.